Una 25enne albanese è stata arrestata dopo aver tentato di rubare merce di valore.

Un tentativo di furto audace

Sabato pomeriggio, Milano è stata teatro di un audace tentativo di furto che ha coinvolto una giovane donna di 25 anni, di origine albanese. La ragazza, priva di precedenti penali, ha cercato di rubare merce per un valore complessivo di 7mila euro all’interno della famosa Rinascente, un centro commerciale situato in via Santa Radegonda, a pochi passi dal Duomo. L’episodio ha avuto luogo poco prima delle 17, quando l’allerta è stata lanciata dall’addetto alla sicurezza, che ha notato la giovane mentre cercava di uscire con abiti e borse non pagati.

La reazione della sicurezza

Non appena l’addetto alla sicurezza ha sorpreso la donna, l’allerta è scattata immediatamente. La giovane, colta in flagrante, non ha opposto resistenza e ha confessato il suo intento criminoso. Questo comportamento ha facilitato l’intervento delle forze dell’ordine, che sono giunte sul posto per procedere all’arresto. La polizia ha dichiarato che la donna è stata arrestata con l’accusa di furto, un reato che, sebbene non avesse precedenti, potrebbe comportare conseguenze legali significative.

Un fenomeno in crescita

Questo episodio di furto non è isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di furti nei centri commerciali, che ha visto un aumento negli ultimi anni. Le autorità locali stanno intensificando i controlli e le misure di sicurezza per prevenire simili episodi, soprattutto in aree ad alta affluenza turistica come quella del Duomo di Milano. La Rinascente, essendo uno dei punti di riferimento dello shopping milanese, è spesso al centro di tali eventi. La polizia invita i cittadini a rimanere vigili e a segnalare qualsiasi comportamento sospetto.