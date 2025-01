Arresto di un 78enne a Milano per spaccio di cocaina

Un'operazione della polizia ha portato all'arresto di un uomo di 78 anni con 90 dosi di cocaina.

Un’operazione sorprendente

Nel pomeriggio di venerdì, la polizia di Milano ha arrestato un uomo di 78 anni, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dalla squadra investigativa del commissariato Lorenteggio, ha messo in luce un’attività illecita che ha sorpreso non solo gli agenti, ma anche la comunità locale. L’anziano, nonostante la sua età, sembrava essere attivamente coinvolto nel traffico di droga nella zona di Baggio.

Il fermo e la perquisizione

Gli agenti, dopo aver monitorato il comportamento del 78enne, lo hanno visto incontrare un’altra persona in via Romero, dove ha effettuato una consegna sospetta. Questo incontro ha spinto gli investigatori a seguirlo fino alla sua abitazione in via Nikolajevka. Una volta bloccato, l’anziano è stato perquisito e trovato in possesso di tre dosi di cocaina e 385 euro, nascosti nelle scarpe. Ma la vera sorpresa è arrivata durante la perquisizione dell’appartamento, dove, grazie all’intervento del cane della polizia, sono state rinvenute 90 dosi di cocaina, per un peso totale di oltre 190 grammi.

Un fenomeno preoccupante

Questo arresto non è un caso isolato. Nella stessa giornata, un altro uomo di 32 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato Porta Genova, dopo essere stato visto mentre cedeva sostanze stupefacenti. La perquisizione della sua abitazione ha portato al sequestro di 104 grammi di ketamina, 19,5 grammi di cocaina, due involucri di “coca rosa” e una dose di hashish, oltre a 900 euro in contanti. Questi eventi sollevano interrogativi sulla presenza di reti di spaccio attive anche in età avanzata, evidenziando un fenomeno preoccupante che richiede attenzione e intervento da parte delle autorità.