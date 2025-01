Un episodio di violenza che scuote la capitale: arrestato un malvivente.

Un episodio inquietante nel cuore di Roma

Venerdì 10 gennaio, un tranquillo pomeriggio a Roma si è trasformato in un incubo per un’anziana di 75 anni. L’episodio è avvenuto all’angolo tra piazza Frattini e via Bartolomeo D’Alviano, dove due malviventi hanno aggredito la donna in pieno giorno. Questo evento ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e ha messo in luce la crescente insicurezza nelle strade della capitale.

La dinamica dell’aggressione

Intorno alle 12, l’anziana è stata avvicinata da due uomini che, con violenza, l’hanno affettata al collo e le hanno strappato i bracciali d’oro che indossava. La brutalità dell’aggressione ha lasciato i passanti in stato di shock. Dopo l’accaduto, la vittima ha immediatamente contattato il 112, richiedendo aiuto. La prontezza della donna ha permesso l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che sono giunte sul posto in pochi minuti.

Arresto e indagini in corso

Grazie alla rapida azione della polizia, uno dei due aggressori, un cittadino marocchino di 37 anni, è stato arrestato poco distante dal luogo della rapina. L’altro malvivente, tuttavia, è riuscito a fuggire, rendendo necessarie le indagini per rintracciarlo. Le autorità stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per raccogliere ulteriori prove e identificare il complice. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza pubblica a Roma, con molti cittadini che chiedono misure più severe per proteggere i più vulnerabili.