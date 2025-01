L'icona della fotografia italiana lotta per la vita in ospedale dopo un grave malore.

Le condizioni cliniche di Oliviero Toscani

Oliviero Toscani, il noto fotografo milanese, è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. Le sue condizioni sono state definite “gravi” dai medici, che hanno riscontrato danni a organi vitali. Toscani, 82 anni, è stato trasportato in ospedale il 10 gennaio, dopo un malore che ha richiesto un intervento immediato. Secondo fonti sanitarie, il fotografo non è più cosciente, ma continua a respirare autonomamente, un segnale che offre una flebile speranza.

Il supporto della famiglia e delle persone care

La moglie di Toscani, Kirsti Moseng, ex modella norvegese, è al suo fianco in questo momento difficile. In un’intervista, ha espresso la sua preoccupazione, affermando: “Sembra una strada senza ritorno”. La presenza dei familiari in ospedale sottolinea l’importanza del supporto emotivo in situazioni così critiche. La moglie ha condiviso il loro legame duraturo, che dura da oltre 50 anni, rendendo ancora più toccante la situazione attuale.

Un artista che ha segnato un’epoca

Oliviero Toscani è conosciuto per il suo approccio innovativo e provocatorio alla fotografia. Le sue campagne pubblicitarie, in particolare quelle per Benetton, hanno sfidato le convenzioni e hanno aperto dibattiti su temi sociali e culturali. Toscani ha sempre utilizzato la sua arte per comunicare messaggi forti e controversi, diventando un’icona nel mondo della fotografia. Tuttavia, la sua vita personale ha preso una piega difficile; nell’estate scorsa, aveva rivelato di soffrire di una malattia incurabile, esprimendo in un’intervista al “Corriere della Sera” la sua incertezza sul futuro: “Non so quanto mi resta da vivere”.