Il prefetto di Milano impone restrizioni per garantire la sicurezza durante l'evento sportivo.

Restrizioni in vista dell’incontro di basket

Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha annunciato un divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche in occasione della partita di basket tra l’Olimpia Milano e il Partizan Belgrado, prevista per giovedì 16 gennaio al Forum di Assago. Questa decisione è stata presa con l’obiettivo di prevenire possibili disordini e garantire un ambiente sicuro per tutti i partecipanti all’evento.

Dettagli del divieto

Il divieto sarà in vigore dalle 8 alle 20 del 16 gennaio e si applicherà a tutte le forme di vendita di alcolici, sia fisse che ambulanti. Inoltre, non sarà consentita la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine per asporto. Tuttavia, i locali che offrono servizio di ristorazione al tavolo saranno esentati da queste restrizioni. Le aree interessate dal divieto includono il centro di Milano, con luoghi emblematici come Piazza San Babila, Piazza Duomo e i Navigli.

Motivazioni dietro la decisione

La scelta di limitare la vendita di alcolici è motivata dalla necessità di evitare turbative e garantire la sicurezza pubblica durante un evento che attira un gran numero di tifosi. Le autorità locali sono particolarmente attente a prevenire situazioni di conflitto che potrebbero sorgere in un contesto di alta tensione sportiva. La partita tra Olimpia Milano e Partizan Belgrado è attesa con grande entusiasmo, e le misure di sicurezza sono state implementate per assicurare che l’evento si svolga senza incidenti.