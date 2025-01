Ritardi e cancellazioni per le linee principali a causa di un problema tecnico

Un sabato di disagi per i viaggiatori

La mattina di sabato 11 gennaio si è trasformata in un incubo per molti pendolari e viaggiatori in transito a Milano. A causa di un problema elettrico verificatosi nel nodo ferroviario della città, le linee Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano-Bologna sono state sospese, causando ritardi che hanno raggiunto anche i 120 minuti. Le cancellazioni hanno colpito in particolare i treni ad alta velocità, come Frecciarossa e Italo, lasciando molti passeggeri a dover cercare alternative per raggiungere le loro destinazioni.

La causa del guasto

Secondo quanto comunicato da Rfi, il guasto è stato innescato da “verifiche tecniche alla linea elettrica nel nodo di Milano”. Tuttavia, i dettagli specifici riguardanti la causa del problema rimangono ancora poco chiari. Rfi ha confermato che i tecnici sono al lavoro per risolvere la situazione, ma non è stato fornito un orario preciso per il ripristino della normalità. Nel frattempo, i collegamenti con Torino e Chiasso sono rimasti attivi, offrendo una parziale soluzione per chi cercava di spostarsi.

Impatto sui viaggiatori e sulle operazioni ferroviarie

Il disguido ha avuto un impatto significativo non solo sui pendolari, ma anche sulle operazioni ferroviarie in tutta Italia. Con quattro treni ad alta velocità cancellati e altri 13 in ritardo, la situazione ha creato un effetto domino che ha coinvolto anche altre linee e tratte. I viaggiatori sono stati costretti a rimanere in attesa, con la speranza che i problemi venissero risolti rapidamente. La comunicazione da parte di Rfi è stata fondamentale per mantenere informati i passeggeri, ma la frustrazione è palpabile tra coloro che si sono trovati a dover affrontare questa situazione imprevista.