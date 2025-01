Tre condanne a diciotto anni e un'autista a dieci per l'omicidio avvenuto a Milano.

Il processo e le condanne

Il tribunale di Milano ha emesso le condanne per i quattro imputati coinvolti nell’omicidio di Jhonny Sulejmanovic, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 settembre. Tre degli indagati, Roberto Ahmetovic, Jagovar e Rubino Sulejmanovic, sono stati condannati a diciotto anni di reclusione, mentre il quarto, Qemajl Gjigolli, che era al volante dell’auto del commando, ha ricevuto una pena di dieci anni per concorso nell’omicidio. La decisione è stata presa dal giudice dell’udienza preliminare Roberto Crepaldi, che ha accolto le richieste del pubblico ministero Pasquale Addesso.

La dinamica dell’omicidio

La notte dell’omicidio, Jhonny Sulejmanovic si trovava nel suo furgone in via Varsavia a Milano, dove dormiva insieme alla moglie Samantha. Secondo le indagini condotte dalla Squadra Mobile, un commando di sei uomini ha fatto irruzione intorno alle tre del mattino. I malviventi hanno rotto i vetri del furgone e hanno aperto il fuoco contro la vittima, sparando almeno tre colpi d’arma da fuoco. Non contenti, hanno continuato a sparare per intimidire i familiari accorsi sul posto, allarmati dai rumori.

Il movente e i latitanti

Le indagini hanno rivelato che l’omicidio è stato preceduto da una lite tra Jhonny e due degli indagati, che ha scatenato la violenza fatale. Attualmente, due membri del gruppo sono ancora latitanti, tra cui l’esecutore materiale dell’omicidio. La ricerca di questi fuggitivi continua, mentre la comunità milanese si interroga sulle motivazioni e le circostanze che hanno portato a un atto così brutale. La giustizia ha fatto il suo corso, ma il dolore e la paura rimangono palpabili tra coloro che conoscevano Jhonny.