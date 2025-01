Un giovane ciclista investito da un'auto mentre consegnava cibo in corso Lodi.

Un incidente che fa riflettere

Giovedì pomeriggio, Milano è stata teatro di un nuovo incidente stradale che ha coinvolto un rider, un giovane fattorino di 23 anni, mentre era in sella alla sua bicicletta elettrica. L’incidente è avvenuto in corso Lodi, all’angolo con via Salmini, poco dopo le 17. Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista sarebbe stato investito all’altezza di un attraversamento pedonale, finendo poi contro due auto in sosta prima di cadere a terra. Questo tragico evento riporta alla luce la questione della sicurezza stradale per i lavoratori delle consegne, un tema sempre più attuale e preoccupante.

Le condizioni del rider e l’intervento dei soccorsi

Dopo l’incidente, il giovane è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza e un’auto medica, che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo in codice giallo. Le prime informazioni indicano che il rider ha riportato traumi e ferite su tutto il corpo, ma fortunatamente le sue condizioni, sebbene delicate, non sembrano mettere a rischio la sua vita. Questo episodio sottolinea l’importanza di garantire la sicurezza dei ciclisti e dei rider, che ogni giorno affrontano strade spesso pericolose per portare a termine il loro lavoro.

La ricostruzione dell’incidente e le responsabilità

Le autorità locali, in particolare gli agenti della polizia, sono attualmente impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’incidente. Hanno già ascoltato l’automobilista coinvolto, il quale si è fermato per prestare soccorso e ha allertato i servizi di emergenza. Questo incidente non è isolato: solo pochi mesi fa, un altro rider, Muhammad Ashfaq, aveva perso la vita in un tragico schianto. La crescente preoccupazione per la sicurezza dei fattorini ha portato a manifestazioni e richieste di maggiore protezione per questi lavoratori, che spesso si trovano a dover affrontare situazioni di rischio elevato.