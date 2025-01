Un grave incidente avvenuto questa mattina a Milano ha lasciato una donna in condizioni critiche.

Un incidente drammatico nella periferia di Milano

Questa mattina, alle 8.45, un grave incidente ha scosso la tranquilla zona di Comasina a Milano. Un camionista, dopo aver investito una donna di 36 anni mentre era a bordo di un monopattino elettrico, si è allontanato senza prestare soccorso. L’episodio ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i residenti, che si chiedono come sia possibile che un conducente possa fuggire dopo aver causato un incidente così serio.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, sia il camion che il monopattino stavano percorrendo via Bernardino da Novate in direzione di via Comasina. La donna, che indossava un casco, si trovava sulla pista ciclabile quando è stata travolta dal mezzo pesante. Il punto dell’impatto, visibile grazie alle macchie di sangue sull’asfalto, è situato vicino alla fermata del bus 89, a circa 50 metri dall’incrocio. Nonostante la gravità della situazione, il camionista non si è fermato e ha continuato la sua corsa, lasciando la vittima in condizioni critiche.

Le conseguenze per la vittima

La donna è stata immediatamente soccorsa dai sanitari dell’Areu e trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda in codice rosso. Le sue condizioni sono preoccupanti, con seri traumi a una gamba. Questo incidente mette in luce non solo la pericolosità della circolazione stradale, ma anche l’importanza di garantire la sicurezza dei ciclisti e degli utenti della strada. La Polizia locale di Milano è intervenuta per effettuare i rilievi del caso e raccogliere testimonianze dai passanti, cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Indagini in corso per identificare il camionista

Attualmente, le autorità stanno lavorando attivamente per identificare il conducente del camion che ha causato l’incidente. Le indagini includono l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero fornire indizi cruciali per rintracciare il responsabile. Questo episodio solleva interrogativi sulla responsabilità degli automobilisti e sull’importanza di prestare soccorso in caso di incidenti stradali. La comunità locale è in attesa di sviluppi e spera che giustizia venga fatta per la vittima di questo tragico evento.