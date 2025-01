Un tragico incidente ha coinvolto un bambino di 4 anni a Mede, ora in ospedale.

Un pomeriggio tragico a Mede

Nel pomeriggio di giovedì, un incidente stradale ha scosso la comunità di Mede, un comune in provincia di Pavia. Un bambino di soli 4 anni è stato investito da un’automobile mentre si trovava insieme alla madre. Le prime ricostruzioni indicano che il piccolo potrebbe essere scappato dal controllo della madre, ma le dinamiche esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Il conducente dell’auto, un uomo di sessant’anni, è rimasto coinvolto in questo drammatico evento che ha portato il bambino a riportare gravi lesioni.

Intervento immediato dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’auto infermieristica e un’ambulanza, insieme ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi necessari per gestire la viabilità e ricostruire l’accaduto. Il bambino, dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono critiche: ha riportato un trauma cranico e lesioni agli arti inferiori, e secondo le ultime notizie, sarebbe stato intubato per garantire le necessarie cure mediche.

Indagini in corso per chiarire le responsabilità

Le autorità competenti stanno attualmente indagando per chiarire le responsabilità di questo tragico incidente. È fondamentale comprendere come sia potuto accadere che un bambino così piccolo si trovasse sulla strada. Testimoni oculari e le prime informazioni raccolte suggeriscono che il bambino potrebbe aver lasciato la mano della madre, finendo sulla carreggiata all’improvviso. La comunità di Mede è in attesa di ulteriori aggiornamenti, mentre i genitori e i familiari del piccolo vivono momenti di grande angoscia e preoccupazione per la salute del loro bambino.