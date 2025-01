Un grave incidente stradale ha coinvolto tre persone, tra cui una ragazzina di 12 anni, a Cambiago.

Un incidente che ha scosso la comunità

Mercoledì 8 gennaio, nella prima serata, un grave incidente stradale ha avuto luogo a Cambiago, un comune situato nell’hinterland milanese. L’evento ha coinvolto tre persone, tutte trasportate in codice giallo presso vari nosocomi della zona. Tra i feriti, una ragazzina di soli 12 anni, che ha suscitato particolare preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, due auto si sono scontrate lungo via Matteotti, una strada che attraversa la frazione di Torrazza. Uno dei veicoli coinvolti ha finito la sua corsa fuori strada, complicando ulteriormente la situazione. La chiamata ai soccorsi è stata effettuata intorno alle 19, con i soccorritori del 118 che sono intervenuti inizialmente in codice rosso, segno della gravità della situazione. Fortunatamente, le condizioni dei feriti non sembrano essere gravi, ma la loro salute è stata monitorata attentamente durante il trasporto in ospedale.

Intervento delle autorità

Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri di Pioltello, che hanno avviato i rilievi necessari per chiarire la dinamica del sinistro. Anche i vigili del fuoco sono stati chiamati per garantire la sicurezza del tratto stradale e per il recupero dell’auto uscita dalla carreggiata. Le indagini sono in corso e si spera che possano fornire risposte chiare su quanto accaduto, per evitare simili incidenti in futuro.