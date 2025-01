Un altro grave incidente stradale a Milano coinvolge un monopattino elettrico e un camion.

Un tragico incidente in via Novate

Venerdì mattina, un grave incidente ha scosso la comunità di Milano, quando una donna di 36 anni è stata travolta da un camion mentre si trovava a bordo del suo monopattino elettrico. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9, all’incrocio tra via Novate e via Comasina, un’area già nota per la sua pericolosità. La vittima è stata trovata esanime sull’asfalto, mentre il conducente del camion si è dato alla fuga, lasciando dietro di sé una scena di devastazione e preoccupazione.

Le condizioni della vittima

Subito dopo l’incidente, la donna è stata soccorsa da un’ambulanza e un’auto medica del 118, che l’hanno trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono critiche: ha riportato un trauma gravissimo a un arto e ferite su tutto il corpo. I medici stanno facendo il possibile per stabilizzarla, ma la situazione rimane molto delicata. Questo tragico evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale a Milano, in particolare per i ciclisti e gli utenti di monopattini elettrici, sempre più presenti nelle strade della città.

Indagini in corso per rintracciare il pirata della strada

Le autorità locali, guidate dal comandante Gianluca Mirabelli, stanno attualmente indagando sull’incidente. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi del caso e stanno cercando di ricostruire la dinamica dello schianto. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto un camion, e le indagini si stanno concentrando proprio su questo veicolo. È fondamentale rintracciare il conducente per fare chiarezza su quanto accaduto e per garantire che giustizia venga fatta. Questo non è il primo incidente mortale avvenuto in quella zona: a maggio 2023, un altro tragico evento aveva già portato alla morte di un ciclista, Li Tianjiao, travolto da un camion.