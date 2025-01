Un'esplosione ha causato un incendio in un'azienda di Rho, feriti tre operai.

Un’esplosione devastante

Nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 gennaio, un grave incidente ha colpito un’azienda di solventi chimici a Rho, alle porte di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione di un fusto ha innescato un incendio che ha richiesto l’intervento di sette mezzi dei Vigili del fuoco per essere domato. Questo evento ha messo in luce i rischi associati alla manipolazione di sostanze chimiche pericolose e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le conseguenze per i lavoratori

I tre operai coinvolti nell’incidente hanno riportato ustioni e contusioni, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. L’esplosione ha avuto un impatto significativo sulla loro salute e sul loro benessere, evidenziando la necessità di misure di sicurezza più rigorose nelle aziende che trattano sostanze chimiche. Gli esperti del nucleo “Nbcr” sono stati chiamati sul posto per valutare eventuali contaminazioni da agenti chimici, un aspetto cruciale per garantire la sicurezza non solo dei lavoratori, ma anche dell’ambiente circostante.

La risposta delle autorità

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per comprendere le cause dell’incidente e per garantire che simili eventi non si ripetano in futuro. È fondamentale che le aziende chimiche adottino protocolli di sicurezza adeguati e formino i propri dipendenti sui rischi legati alla manipolazione di sostanze pericolose. La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta, e questo incidente serve da monito per tutte le aziende del settore.