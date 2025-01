Un incidente mortale provoca ritardi e cancellazioni sulla rete ferroviaria lombarda.

Un tragico evento sui binari

Questa mattina, giovedì 9 gennaio, la rete ferroviaria lombarda è stata scossa da un tragico incidente avvenuto nei pressi della stazione di Ospitaletto, in provincia di Brescia. Intorno alle 7.50, un treno in partenza da Milano Porta Garibaldi e diretto a Bolzano ha travolto una persona, causando un immediato intervento dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza. Purtroppo, per la vittima non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo, lasciando una scia di dolore e interrogativi.

Ripercussioni sulla circolazione ferroviaria

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, con ritardi che hanno raggiunto i 90 minuti e almeno due treni cancellati. Le linee Brescia-Bergamo e Milano-Verona hanno subito forti rallentamenti, creando disagi per migliaia di pendolari e viaggiatori. Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha attivato un servizio di bus sostitutivi tra Rovato e Brescia per cercare di alleviare i disagi, ma la situazione rimane critica. La circolazione è stata ripristinata su un binario, ma i ritardi continuano a influenzare gli orari di numerosi treni regionali.

Indagini in corso e ipotesi di gesto estremo

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri di Chiari, stanno conducendo indagini approfondite per chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, sembra che si tratti di un gesto estremo, un’ipotesi che purtroppo si era già verificata nella giornata precedente, quando una giovane donna era stata investita da un treno nei pressi della stazione di Rogoredo. In entrambi i casi, le autorità stanno cercando di raccogliere testimonianze e prove per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a queste tragiche morti.

Supporto per chi è in difficoltà

È fondamentale ricordare che esistono servizi di supporto per chi sta vivendo momenti di crisi. Se tu o qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, è possibile contattare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure utilizzare la chat di Whatsapp al numero 324 011 7252. Inoltre, Samaritans Onlus offre supporto telefonico al numero 06 77208977, disponibile tutti i giorni dalle 13 alle 22. Non esitate a chiedere aiuto: non siete soli.