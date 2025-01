Un'esplosione in un'azienda di Rho provoca un incendio e ferisce tre operai, indagini in corso.

Un incendio che ha scosso Rho

Nella notte scorsa, un violento incendio ha colpito l’azienda Itelyum, specializzata nel confezionamento di solventi organici, situata in via Sesia a Rho. L’incidente ha avuto conseguenze gravi, con tre operai che sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali di Rho e al Niguarda di Milano. I feriti hanno riportato ustioni lievi e hanno inalato fumi tossici durante l’incidente, evidenziando i rischi associati a questo tipo di attività industriale.

Le cause dell’incendio

Secondo le prime ricostruzioni, la causa dell’incendio sarebbe da attribuire all’esplosione di un fusto contenitore durante le operazioni di carico. Questo evento ha innescato un incendio che ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Sette mezzi sono stati inviati sul posto, provenienti da diverse sedi, tra cui Rho, Garbagnate e Inveruno. Gli esperti del nucleo Nbcr sono stati chiamati per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell’area.

Interventi e bonifica dell’area

Dopo aver domato le fiamme, i vigili del fuoco hanno proceduto a una bonifica approfondita dell’area, che è stata successivamente messa in sicurezza. L’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) ha posto l’area sotto sequestro per consentire le indagini necessarie. Al momento, non sono ancora chiare le cause esatte che hanno portato all’esplosione del fusto, ma i tecnici stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente e valutare eventuali responsabilità. Questo episodio mette in luce l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente in settori ad alto rischio come quello della chimica.