Un'operazione della polizia porta all'arresto di due cittadini marocchini per spaccio di sostanze stupefacenti.

Un’operazione sotto copertura

Mercoledì pomeriggio, la polizia di Segrate ha portato a termine un’importante operazione contro il traffico di droga, arrestando due fratelli marocchini, di 35 e 45 anni. L’operazione è stata condotta dalla squadra mobile, in particolare dai “Falchi” della VI sezione, noti per la loro abilità nel monitorare attività sospette. Durante un servizio di controllo nella zona del luna park, gli agenti hanno notato un’auto con a bordo il 35enne, già conosciuto alle forze dell’ordine.

Il fermo e la scoperta della cocaina

Il giovane è stato fermato dopo aver ceduto un oggetto a un altro uomo in un bar. Gli agenti, insospettiti, hanno deciso di controllare l’auto, scoprendo che era intestata a un’altra persona. Questo ha sollevato ulteriori sospetti, portando gli investigatori a perquisire il veicolo. Grazie all’unità cinofila, sono stati rinvenuti sei grammi di cocaina nascosti nel cambio dell’auto. Questo ritrovamento ha spinto gli agenti a proseguire le indagini presso l’abitazione del 35enne a Pioltello.

Il ritrovamento del fratello ricercato

All’interno dell’appartamento, gli agenti hanno trovato il fratello di 45 anni, che risultava ricercato per un provvedimento di cattura a causa di una condanna a un anno e due mesi di reclusione. Entrambi i fratelli sono stati arrestati e portati in questura, dove sono stati formalizzati i capi d’accusa. Questo episodio evidenzia non solo il problema dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona, ma anche l’efficacia delle operazioni di polizia nel contrastare tali attività illecite.