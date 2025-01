Attivisti denunciano le politiche turche contro la popolazione curda con un sit-in non autorizzato.

Un sit-in che scuote l’aeroporto

Giovedì scorso, l’aeroporto di Milano Malpensa è stato teatro di una manifestazione che ha attirato l’attenzione dei viaggiatori e dei media. Un gruppo di attivisti per il Kurdistan ha organizzato un sit-in non autorizzato, bloccando una parte del terminal e protestando davanti al check-in della compagnia Turkish Airlines. Con cartelloni, bandiere della YPG e megafoni, i manifestanti hanno cercato di portare alla luce le politiche di repressione del governo turco nei confronti della popolazione curda.

La risposta delle forze dell’ordine

La situazione ha attirato rapidamente l’attenzione delle forze dell’ordine, con agenti della polizia di Stato e carabinieri che sono intervenuti per gestire la protesta. Momenti di tensione sono stati registrati, con alcuni attivisti che hanno segnalato di aver assistito a identificazioni e possibili arresti. Sebbene le autorità non abbiano confermato arresti ufficiali, è emerso che diverse persone sono state identificate e potrebbero affrontare sanzioni. La protesta ha sollevato interrogativi sulla libertà di espressione e sul diritto di manifestare in luoghi pubblici.

Un messaggio di solidarietà

Il sit-in ha avuto come obiettivo principale quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà affrontate dalla popolazione curda in Turchia e nei territori limitrofi. I gruppi coinvolti, tra cui il Collettivo Universitario Autonomo di Torino e Non Una di Meno, hanno utilizzato i social media per documentare gli eventi e diffondere il loro messaggio di solidarietà. La manifestazione ha rappresentato un momento di unità per coloro che sostengono i diritti curdi e ha messo in evidenza la necessità di una maggiore attenzione internazionale su queste tematiche.