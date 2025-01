Firenze si prepara ad accogliere l'innovazione e la tradizione sartoriale dal 14 gennaio 2025.

Un evento di rilevanza internazionale

Dal , Firenze diventerà il palcoscenico della 107ª edizione di Pitti Immagine Uomo, una manifestazione che celebra la moda maschile con un focus sull’innovazione e la tradizione. La Fortezza da Basso ospiterà circa 790 brand, di cui il 45% provenienti dall’estero, rendendo questo evento un punto di riferimento per gli appassionati e i professionisti del settore. La stagione del menswear si apre con Pitti Uomo, seguito dalla Milano Moda Uomo e dalla Paris Men Fashion Week, creando un mese interamente dedicato allo stile maschile.

Il tema del fuoco: simbolo di trasformazione

Il tema di quest’edizione è il fuoco, un emblema di energia creativa e passione. Questo elemento non solo rappresenta la distruzione, ma anche la rinascita e il rinnovamento. Le collezioni presentate riflettono questa potente metafora, con allestimenti immersivi che catturano l’attenzione e stimolano la creatività. Ogni area dell’evento, da Fantastic Classic a Futuro Maschile, è progettata per mostrare come il fuoco possa ispirare nuove idee e stili, rendendo Pitti Uomo un evento imperdibile per chiunque voglia rimanere aggiornato sulle tendenze della moda.

Novità e collaborazioni internazionali

Quest’anno, Pitti Immagine Uomo introduce anche una novità: il Knees Up Running Space, dedicato alla corsa e alla comunità sportiva. Tra i protagonisti principali ci saranno Setchu e MM6 Maison Margiela, con presentazioni esclusive che promettono di stupire. Satoshi Kuwata, vincitore di prestigiosi premi, presenterà la sua prima sfilata ufficiale, mentre MM6 Maison Margiela tornerà a Firenze con una collezione maschile in anteprima. L’evento non si limita al Made in Italy, ma celebra anche l’internazionalità con collaborazioni da mercati esteri, come il progetto China Wave e iniziative giapponesi come J∞QUALITY.

Moda e formazione: un connubio vincente

La sinergia tra moda e formazione sarà al centro di Pitti Uomo, con istituti d’eccellenza come Polimoda che presenteranno progetti innovativi. AN/ARCHIVE 2 esplorerà il legame tra uniforme da lavoro e identità, mentre l’Istituto Marangoni Firenze collaborerà con WP Lavori in Corso per sviluppare progetti tessili che celebrano l’archivio storico del brand. Firenze si trasformerà in un centro di eventi che uniscono moda e cultura contemporanea, offrendo un’esperienza unica a tutti i partecipanti.