Un intervento decisivo dei carabinieri ha evitato una tragedia a Milano.

Un intervento che fa la differenza

Il 7 gennaio, una mattina che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno dimostrato come un intervento tempestivo possa salvare una vita. Una ragazza di soli 14 anni ha contattato il numero di emergenza 112, esprimendo il suo profondo malessere e minacciando di compiere gesti autolesivi. La situazione era critica, ma grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori, è stato possibile evitare il peggio.

La chiamata disperata

Durante la chiamata, la giovane ha manifestato il suo stato di angoscia, piangendo e chiedendo aiuto. L’operatore della Centrale Operativa, con grande empatia, è riuscito a instaurare un dialogo con lei, mantenendola calma per oltre otto minuti. Questo tempo è stato cruciale: ha permesso di raccogliere informazioni e di inviare immediatamente due equipaggi sul posto, diretti alla fermata della metropolitana Garibaldi, dove la ragazza si trovava.

Un salvataggio che tocca il cuore

All’arrivo dei carabinieri, la giovane era ancora in linea con l’operatore, visibilmente scossa ma rassicurata dalla presenza dei militari. I carabinieri, con grande delicatezza, hanno avvicinato la ragazza, riuscendo a calmarla e a farla sentire al sicuro. Questo intervento non solo ha evitato una possibile tragedia, ma ha anche dimostrato l’importanza di una rete di supporto e di ascolto per i giovani in difficoltà. Dopo aver ricevuto le necessarie cure e supporto, la ragazza è stata affidata alla sua famiglia, che ha potuto riabbracciarla.