Un corteo di protesta per chiedere giustizia dopo la morte di un giovane egiziano.

Un corteo per Ramy Elgaml

Circa trecento persone si sono radunate in piazza XXIV Maggio, a Milano, per partecipare a una manifestazione che ha avuto come obiettivo principale quello di chiedere giustizia per Ramy Elgaml, un diciannovenne egiziano tragicamente scomparso il 24 novembre. La folla, composta da amici, familiari e cittadini comuni, ha espresso il proprio dolore e la propria indignazione per le circostanze che hanno portato alla morte del giovane, avvenuta durante un inseguimento da parte delle forze dell’ordine.

Le circostanze della morte di Ramy

La manifestazione è stata innescata dalla diffusione di video che mostrano l’inseguimento e parte dell’audio registrato dalla dashcam dei carabinieri. Le immagini rivelano un possibile impatto tra una delle auto dei carabinieri e Ramy, seguito da