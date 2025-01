Un gesto di vandalismo contro il murale di Sergio Ramelli solleva indignazione e richieste di giustizia.

Un atto di vandalismo che ferisce la memoria

Milano è scossa da un atto di vandalismo che ha colpito il murale dedicato a Sergio Ramelli, un giovane ucciso nel 1975 per aver espresso le sue opinioni politiche. Questo gesto ignobile, che ha visto la scritta “Fasci appesi” imbrattare l’opera, non è solo un attacco a un’opera d’arte, ma un affronto alla memoria di una vittima della violenza politica. La reazione della comunità è stata immediata e forte, con molti che hanno espresso il loro sdegno per un atto che rappresenta una chiara manifestazione di intolleranza.

La figura di Sergio Ramelli: un simbolo di libertà

Sergio Ramelli, all’epoca della sua morte, aveva solo 19 anni. La sua vita è stata spezzata da un gruppo di aggressori che, mossi da un odio ideologico, hanno colpito un ragazzo che aveva il coraggio di esprimere le proprie idee. La sua storia è un monito per tutti noi: non possiamo permettere che l’intolleranza prevalga sul dialogo e sul confronto civile. La memoria di Ramelli deve appartenere a tutti, indipendentemente dalle appartenenze politiche, come simbolo di una lotta contro la violenza e l’odio.

Richieste di giustizia e unità contro l’odio

Le autorità locali e le forze dell’ordine sono state sollecitate a fare chiarezza sull’accaduto e a individuare i responsabili di questo gesto vile. È fondamentale che la comunità si unisca per condannare simili atti, affinché la memoria di Sergio Ramelli non venga strumentalizzata da una parte politica, ma diventi un patrimonio collettivo. La democrazia si difende con i fatti e non con la retorica; è tempo di agire e di mostrare che l’unità contro l’odio è la vera risposta a questi atti di vandalismo.