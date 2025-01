Il giudice ha ritenuto consensuale la relazione tra i due giovani coinvolti.

Il caso di molestie in piazza della Scala

Un giovane di 24 anni è stato assolto dal gup di Milano, Massimo Beraldo, in un caso di presunte molestie ai danni di una ragazza di 20 anni avvenuto a novembre 2023. La decisione del giudice è stata motivata con la frase “il fatto non sussiste”, lasciando così senza conseguenze legali il giovane accusato. La vicenda ha suscitato grande attenzione mediatica, non solo per la gravità delle accuse, ma anche per le modalità con cui si sono svolti i fatti.

La dinamica degli eventi

Secondo quanto riportato, la giovane, dopo aver assistito a un concerto di Fasma ai Magazzini Generali, si era ritrovata a passeggiare in centro con alcuni coetanei. Durante la serata, si è trovata sola con il 24enne, il quale, inizialmente amichevole, avrebbe poi cambiato atteggiamento, tentando di forzarla in comportamenti intimi. La ragazza, spaventata, ha cercato di difendersi facendo il gesto antiviolenza con la mano, attirando l’attenzione di un dipendente del McDonald’s nelle vicinanze.

Le indagini e il processo

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, arrestando il presunto aggressore, un nordafricano privo di documenti. La giovane è stata visitata presso la clinica Mangiagalli, come da prassi in questi casi. Tuttavia, durante il processo, la difesa ha richiesto l’acquisizione di alcuni filmati che avrebbero potuto chiarire la situazione, ma questi non sono stati visionati a causa di problemi tecnici. Nonostante le accuse della ragazza, il giudice ha ritenuto che la relazione tra i due fosse consensuale, basandosi anche su fotogrammi che mostravano i due giovani passeggiare insieme per circa un’ora e mezza.

Le motivazioni della sentenza saranno rese note tra 90 giorni, ma già ora il caso solleva interrogativi importanti sulla percezione e la gestione delle accuse di molestie, nonché sull’importanza delle prove video in situazioni di questo tipo. La questione della consensualità in relazioni giovanili è un tema delicato e complesso, che merita un’attenzione particolare da parte della società e delle istituzioni.