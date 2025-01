Le temperature scenderanno sotto zero, con un'ondata di freddo che colpirà l'Italia.

Un’ondata di freddo artico in arrivo

Negli ultimi giorni, le previsioni meteo hanno segnalato un cambiamento significativo nel clima europeo, con l’arrivo di una corrente di aria artica che porterà temperature sotto zero in diverse regioni italiane. Questo fenomeno, previsto dai meteorologi di 3Bmeteo, è il risultato di una discesa massiccia di aria fredda che si sta dirigendo verso il mar Mediterraneo, alimentando una circolazione ciclonica che interesserà anche il nostro paese.

Le previsioni per Milano e il Nord Italia

A Milano, i cieli si presenteranno sereni e soleggiati, ma non lasciatevi ingannare da questa apparente tranquillità. A partire da domenica, le temperature inizieranno a scendere drasticamente, con minime che potrebbero oscillare tra i -1 e i -4 gradi. Le massime, invece, non supereranno i 6°C. Questo abbassamento delle temperature è previsto nei primi giorni della prossima settimana, quando l’aria artica si farà sentire con maggiore intensità.

Impatto sul resto d’Italia

Non solo Milano, ma anche altre regioni del Centronord e parte del Sud saranno interessate da questo freddo intenso. Le correnti fredde entreranno principalmente attraverso la Bora e l’Adriatico, portando con sé un clima rigido e, in alcune aree, rovesci di neve fino in pianura, specialmente nei Balcani. Gli esperti avvertono che l’alta pressione delle Azzorre, sbilanciandosi tra il Mar del Nord e l’Europa centro-occidentale, favorirà ulteriormente la discesa di aria fredda, rendendo questo inverno particolarmente severo.