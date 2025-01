La Procura di Milano avvia un'inchiesta su un episodio di violenza sessuale avvenuto in piazza Duomo.

Un nuovo caso di violenza sessuale a Milano

La città di Milano è nuovamente al centro dell’attenzione per un episodio di violenza sessuale di gruppo. La Procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta dopo la denuncia di una giovane di 20 anni di Liegi, che ha raccontato di essere stata molestata durante la notte di Capodanno in piazza Duomo. Questo caso riporta alla mente le violenze sessuali di gruppo avvenute nel 2022, sempre in questa stessa area, che avevano suscitato un ampio dibattito pubblico.

Il fascicolo è stato assegnato alla pm Alessia Menegazzo e all’aggiunto Letizia Mannella, già coinvolte nelle indagini relative agli eventi del 2022. Attualmente, la denuncia della giovane non è stata formalizzata, ma il reato è procedibile d’ufficio, il che significa che le autorità possono agire anche senza una denuncia ufficiale. La squadra mobile, diretta da Alfonso Iadevaia, è già al lavoro per raccogliere informazioni e prove. Gli investigatori stanno analizzando le notizie stampa e le relazioni di servizio per ricostruire la dinamica dei fatti.

Acquisizione di prove e testimonianze

Nei prossimi giorni, le forze dell’ordine procederanno all’acquisizione di video girati con i cellulari e delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella Galleria Vittorio Emanuele. Inoltre, saranno attivati i canali di cooperazione giudiziaria con il Belgio per facilitare l’indagine. Gli inquirenti puntano a identificare testimoni oculari che possano fornire informazioni utili per chiarire quanto accaduto. La giovane vittima ha descritto una situazione di grande confusione, in cui lei e i suoi amici sono stati circondati da un gruppo di persone che li ha molestati, rendendo difficile l’intervento delle forze dell’ordine presenti sul posto.

Il racconto della vittima

Secondo il racconto della ragazza, lei e i suoi amici sono stati aggrediti da un gruppo numeroso, composto da circa trenta o quaranta persone. Nonostante le molestie, non sono stati spogliati, ma la situazione è stata estremamente traumatica. Solo grazie all’intervento di un uomo che cercava di aiutare sua moglie, anch’essa molestata, sono riusciti a fuggire verso la Galleria. Uscendo dalla Galleria, hanno incrociato una poliziotta a cui hanno raccontato l’accaduto. Questo episodio evidenzia la necessità di una maggiore vigilanza e protezione durante eventi pubblici, specialmente in occasioni di grande affluenza come il Capodanno.