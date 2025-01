Un gesto drammatico segna la giornata di mercoledì 8 gennaio a Milano, con ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.

Un gesto tragico che segna una giornata nera

Mercoledì 8 gennaio, Milano è stata teatro di un drammatico incidente che ha portato alla morte di una ragazza di soli 18 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si sarebbe gettata sui binari mentre un treno era in arrivo. L’episodio è avvenuto nei pressi della stazione di Rogoredo intorno alle , lasciando la comunità scossa e incredula.

Ripercussioni sulla circolazione ferroviaria

L’incidente ha avuto un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria nella zona. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha comunicato che i treni hanno subito ritardi fino a 60 minuti, con variazioni e cancellazioni. La situazione ha creato disagi per molti pendolari e viaggiatori, costretti ad affrontare lunghe attese e incertezze nei loro spostamenti.

Intervento delle autorità e supporto psicologico

Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti i soccorsi, tra cui un’ambulanza e un’auto medica dell’Agenzia regionale emergenza urgenza. Purtroppo, per la giovane non c’è stato nulla da fare, e il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente. Gli agenti della Polfer sono stati presenti per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei passeggeri. In momenti come questi, è fondamentale ricordare che esistono servizi di supporto per chi sta attraversando difficoltà emotive. È possibile contattare il Telefono Amico o Samaritans Onlus per ricevere aiuto e supporto.