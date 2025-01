Una donna di 59 anni vittima di una rapina in pieno giorno a Milano, indagini in corso.

Un episodio di violenza in pieno giorno

Martedì 7 gennaio, intorno alle 7.30 del mattino, una donna di 59 anni è stata vittima di una rapina in via Boifava, una zona di Milano nota per la sua vivacità. L’aggressione è avvenuta mentre la donna si trovava per strada, quando un uomo, descritto come avente tratti somatici sudamericani, l’ha avvicinata e, brandendo un grosso coltello da cucina, l’ha costretta a consegnargli il telefono cellulare. Questo episodio ha scosso la comunità locale, evidenziando la crescente preoccupazione per la sicurezza nelle strade milanesi.

La fuga del rapinatore

Dopo aver portato a termine la rapina, il malvivente è fuggito a bordo di una bicicletta, facendo perdere le proprie tracce. La vittima, spaventata ma fortunatamente illesa, ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112 per segnalare l’accaduto. Gli agenti della polizia, giunti sul posto, hanno avviato le indagini ma non sono riusciti a rintracciare l’aggressore. La descrizione fornita dalla donna potrebbe rivelarsi fondamentale per le indagini in corso.

Indagini e telecamere di sicurezza

Le forze dell’ordine stanno ora esaminando le immagini delle telecamere a circuito chiuso presenti nella zona per cercare di ottenere indizi utili che possano portare all’identificazione del rapinatore. Questo tipo di tecnologia si sta rivelando sempre più cruciale nella lotta contro la criminalità, permettendo di raccogliere prove e testimonianze visive che possono accelerare le indagini. La polizia invita chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti, sottolineando l’importanza della collaborazione della comunità per garantire la sicurezza di tutti.