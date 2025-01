Un uomo armato di coltello ha minacciato la titolare per farsi consegnare i contanti.

Un pomeriggio di terrore a Milano

Martedì 7 gennaio, poco prima delle 19, un episodio di violenza ha scosso il quartiere di Largo Quinto Alpini a Milano. Un uomo, con il volto coperto da un passamontagna e un cappuccio, è entrato in una farmacia locale, creando panico tra i presenti. La rapina, avvenuta in un orario di punta, ha visto il malvivente estrarre un grosso coltello da cucina, minacciando la titolare, una donna italiana di 46 anni, per farsi consegnare i contanti.

La dinamica della rapina

Secondo le prime ricostruzioni, il rapinatore ha agito con rapidità e determinazione. Dopo essere entrato nel negozio, si è diretto immediatamente verso la cassa, dove ha intimato alla farmacista di consegnargli tutto il denaro presente. La donna, visibilmente spaventata, ha obbedito alle richieste del malvivente, che ha poi fatto perdere le proprie tracce. Al momento, non è chiaro l’ammontare esatto del bottino, poiché l’incasso è ancora in fase di quantificazione.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono subito intervenute sul luogo della rapina, avviando un’indagine per identificare il colpevole. Gli agenti della polizia stanno esaminando le immagini delle telecamere a circuito chiuso presenti nella zona, nella speranza di raccogliere dettagli utili per risalire all’identità del rapinatore. La comunità locale è in allerta, e molti residenti esprimono preoccupazione per la sicurezza nel quartiere, chiedendo maggiori misure di protezione.

Questo episodio mette in luce un problema crescente di criminalità nelle aree urbane, dove i negozi e le attività commerciali diventano spesso bersagli di attacchi violenti. La polizia invita chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti e a collaborare con le indagini.