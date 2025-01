Una lite sfociata in violenza porta alla morte di un uomo di 38 anni.

Un dramma che scuote la comunità

La notte tra lunedì 6 e martedì ha segnato un tragico evento a Bovisio Masciago, un comune della provincia di Monza-Brianza. Marco Magagna, un uomo di 38 anni, è stato ucciso dalla sua compagna, Stella Boggio, di 33 anni, in un appartamento situato in via Tonale. La violenza è esplosa al culmine di una lite, culminando in un gesto fatale che ha sconvolto non solo le vite dei protagonisti, ma anche l’intera comunità.

La dinamica dell’evento

Secondo le prime ricostruzioni, la lite tra i due sarebbe iniziata intorno alle 3 del mattino. Stella, dopo aver inferto una coltellata al petto del compagno, ha contattato il numero di emergenza 112 per chiedere aiuto. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, hanno trovato Marco già privo di vita. Nonostante il tempestivo intervento, il trasporto all’ospedale di Desio non ha potuto salvargli la vita. La coltellata, purtroppo, si è rivelata fatale.

Un rapporto difficile

Marco e Stella convivevano da maggio 2024, ma secondo le testimonianze raccolte, il loro rapporto era caratterizzato da frequenti liti e tensioni. Non risultano denunce pregresse, ma le dinamiche di una relazione che si deteriora possono portare a situazioni estreme. Questo caso mette in luce l’importanza di affrontare le problematiche relazionali prima che possano degenerare in violenza. La donna, attualmente in stato di arresto, ha dichiarato di essersi difesa da un’aggressione durante la lite, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli di quanto accaduto.