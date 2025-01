Un video inedito svela nuovi dettagli sull'incidente mortale di Ramy a Milano.

Il video che riapre il caso

Un video inedito, pubblicato il 7 gennaio sul sito dell’Agi, ha riacceso l’attenzione sull’incidente mortale che ha coinvolto Ramy Elgaml a Milano. Le immagini, riprese dalla dashcam di un’auto dei carabinieri, mostrano il drammatico momento in cui il motorino, guidato dal 22enne Fares Bouzidi, entra in collisione con un veicolo delle forze dell’ordine. Questo nuovo filmato offre una prospettiva inquietante sull’accaduto, evidenziando le parole di alcuni militari che, dopo l’impatto, sembrano minimizzare la gravità della situazione.

Le parole dei carabinieri

Nel video, si sente chiaramente un carabiniere esclamare: “Vaffanculo, non è caduto”, seguito da un altro collega che commenta: “Chiudilo che cade, vaffanculo, non è caduto”. Queste frasi, pronunciate in un momento così critico, sollevano interrogativi sulla condotta degli agenti coinvolti. La mancanza di empatia e il linguaggio usato dai militari hanno suscitato indignazione tra i cittadini e i familiari della vittima, che chiedono giustizia e chiarezza sull’accaduto.

Le indagini in corso

Attualmente, la procura di Milano ha avviato un’inchiesta sull’incidente, con tre carabinieri indagati per omicidio colposo. Fares Bouzidi, il conducente del motorino, è accusato di omicidio stradale e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo aver trascorso un periodo agli arresti domiciliari, il giovane è stato rilasciato a dicembre. Durante le indagini, ha dichiarato che lui e Ramy sarebbero stati urtati dai carabinieri, un’affermazione che ha aggiunto ulteriore complessità al caso.

Il contesto dell’incidente

L’incidente è avvenuto in via Quaranta, un’area di Milano nota per la sua vivacità e il traffico intenso. La morte di Ramy ha scosso profondamente la comunità locale, portando a manifestazioni di protesta e richieste di maggiore responsabilità da parte delle forze dell’ordine. La pubblicazione di questo video inedito ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’uso della forza da parte della polizia, temi di grande rilevanza nella società contemporanea.