Un principio d'incendio ha colpito un tram a Milano, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.

Un pomeriggio di paura a Milano

Martedì 7 gennaio, nel primo pomeriggio, un tram della linea 12 ha vissuto attimi di grande apprensione all’incrocio tra via Monteceneri e via Mac Mahon. Intorno alle 13.30, i passeggeri a bordo hanno avvertito un forte odore di bruciato, segnale di un possibile incendio. La situazione è rapidamente degenerata in una densa nube di fumo, costringendo il conducente a fermare il mezzo e a ordinare l’evacuazione immediata.

Intervento tempestivo dei passeggeri e del personale

La prontezza dei passeggeri è stata fondamentale in questa situazione di emergenza. Sono stati loro a rendersi conto del problema e a segnalare al conducente la necessità di fermare il tram. Grazie alla loro reazione rapida, tutti sono riusciti a scendere in sicurezza. Nel frattempo, è stata allertata la squadra dei vigili del fuoco, pronti a intervenire. Tuttavia, l’intervento non si è reso necessario, poiché un dipendente di Atm ha utilizzato un estintore per spegnere il principio d’incendio, localizzato nella parte superiore del tram.

Fortunatamente nessun ferito

Grazie all’efficace intervento del personale e alla prontezza dei passeggeri, non si sono registrati feriti né intossicati. Dopo l’accaduto, il tram è stato trainato in deposito per ulteriori accertamenti. Al momento, le cause del malfunzionamento che ha portato all’incendio non sono chiare. Atm, interpellata da MilanoToday, ha confermato che si è trattato di un “malfunzionamento”. La sicurezza dei passeggeri rimane la priorità assoluta, e l’azienda sta indagando per garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro.