Un incendio ha distrutto un'auto sulla tangenziale ovest, causando lunghe code e disagi al traffico.

Incendio di un’auto sulla tangenziale ovest

Nella mattinata di oggi, 8 gennaio, un grave incidente ha avuto luogo sulla tangenziale ovest, precisamente all’altezza dell’uscita di Figino, al confine con Settimo Milanese. Un’auto ha preso fuoco, generando un incendio che ha completamente distrutto il veicolo. L’episodio ha attirato l’attenzione dei passanti e ha causato notevoli disagi al traffico, con lunghe code che si sono formate in direzione Bologna.

Intervento dei vigili del fuoco

Immediatamente dopo l’allerta, i vigili del fuoco di Rho sono intervenuti sul posto per domare le fiamme. Grazie alla loro prontezza, l’incendio è stato rapidamente controllato, evitando ulteriori danni o incidenti. Fortunatamente, il conducente del veicolo coinvolto non ha riportato ferite, un aspetto che ha alleviato le preoccupazioni iniziali riguardo alla sicurezza degli automobilisti in transito.

Disagi al traffico e misure di sicurezza

La chiusura temporanea del tratto stradale ha portato a un significativo rallentamento del traffico. Gli automobilisti sono stati costretti a cercare percorsi alternativi, mentre le autorità locali hanno lavorato per ripristinare la normale circolazione. Questo incidente mette in evidenza l’importanza di misure di sicurezza stradale e la necessità di una manutenzione costante delle infrastrutture per prevenire situazioni simili in futuro.