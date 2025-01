Scoperta una frode fiscale da 8 milioni di euro nel settore della grande distribuzione.

Un sistema complesso di frode fiscale

Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Milano hanno portato alla luce un sofisticato sistema di frode fiscale, orchestrato da Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar. Questo meccanismo illecito ha permesso alla società di risparmiare sul versamento dell’Iva, causando un danno erariale stimato in circa 8 milioni di euro. Il decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso dalla procura locale, rappresenta un passo significativo nella lotta contro le frodi fiscali nel settore della grande distribuzione.

Le modalità della frode

Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, hanno rivelato l’esistenza di un sistema di somministrazione illecita di manodopera. Aspiag Service avrebbe utilizzato fatture per operazioni inesistenti, stipulando contratti d’appalto fittizi per mascherare la vera natura delle transazioni. Questo comportamento ha portato all’emissione e all’utilizzo di documenti falsi, violando le normative vigenti nel settore.

La filiera della manodopera e le responsabilità

Un aspetto cruciale delle indagini è la ricostruzione della filiera della manodopera. È emerso che i rapporti di lavoro con la società committente erano “schermati” da società “filtro”, che a loro volta si avvalevano di cooperative. Queste ultime, definite ‘società serbatoio’, avrebbero sistematicamente omesso il versamento dell’Iva e degli oneri previdenziali e assistenziali. Le responsabilità non ricadono solo sui dirigenti della società, ma anche sulle persone giuridiche coinvolte, che sono state accusate di responsabilità amministrativa in relazione agli illeciti penali commessi.