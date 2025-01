Il 2024 segna un anno senza precedenti per il clima in Lombardia, con piogge abbondanti e temperature elevate.

Un anno di anomalie climatiche

Il 2024 si è rivelato un anno straordinario per il clima in Lombardia, con dati che evidenziano un aumento della temperatura media di 1,5 gradi rispetto al periodo di riferimento 1991-2020. Questo incremento, sebbene meno allarmante rispetto ai 2 gradi registrati nel biennio precedente, continua a riflettere una tendenza preoccupante che si è manifestata negli ultimi decenni. Le conseguenze di questo cambiamento climatico sono visibili non solo nelle temperature, ma anche nelle precipitazioni che hanno colpito la regione in modo significativo.

Precipitazioni straordinarie e alluvioni

Le piogge nel 2024 hanno superato le aspettative, con un incremento del 47% rispetto alla media storica. Milano, in particolare, ha visto un aumento delle precipitazioni del 58%, con eventi estremi che hanno portato a 420 millimetri di pioggia tra febbraio e marzo, un record che non si registrava dal 1764. Questo surplus di pioggia ha causato un innalzamento significativo dei livelli dei laghi e una quantità di neve sulle Alpi superiore alla media. Tuttavia, eventi come l’alluvione del 15 maggio e le forti piogge tra il 6 e l’8 luglio hanno messo in evidenza i rischi associati a queste anomalie climatiche, con fiumi come il Seveso e il Lambro che hanno esondato, creando disagi e preoccupazioni per la popolazione.

Temperature estive da record

Nonostante la stagione calda sia durata meno rispetto agli anni precedenti, il mese di agosto ha registrato temperature record, con punte di 39 gradi in pianura, rendendolo il mese più torrido dal 2003. L’afa e le temperature elevate hanno reso difficile la vita quotidiana, in particolare tra l’11 e il 14 agosto, quando il caldo ha raggiunto livelli insopportabili. Questo scenario mette in luce la necessità di strategie di adattamento e mitigazione per affrontare le sfide climatiche future, che si preannunciano sempre più complesse e imprevedibili.