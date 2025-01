Un blitz della polizia porta all'arresto di un uomo di 49 anni con sostanze stupefacenti

Un intervento tempestivo della polizia

La notte tra martedì e mercoledì 8 gennaio, un intervento della polizia ha portato all’arresto di un uomo di 49 anni in via Padova, a Milano. La segnalazione di un vicino esasperato dagli schiamazzi ha innescato un’operazione che ha rivelato un’attività illecita di traffico di droga. Gli agenti, allertati dalla situazione, hanno deciso di agire immediatamente, dimostrando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella lotta contro il crimine.

Il blitz e il ritrovamento della droga

Intorno a mezzanotte e mezza, la pattuglia di polizia ha ricevuto la segnalazione e si è diretta verso l’appartamento sospetto. Una volta arrivati, gli agenti hanno bussato alla porta, che non era chiusa a chiave. Gli occupanti, ignari della presenza della polizia, hanno invitato gli agenti a entrare. Nel frattempo, il proprietario dell’appartamento, nel tentativo di disfarsi di un sacchetto contenente sostanze stupefacenti, è sceso le scale, ma è stato subito bloccato dagli agenti.

Il bilancio dell’operazione

All’interno dell’appartamento e nel sacchetto sono stati rinvenuti circa 50 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui metanfetamina, ketamina, cocaina e mefedrone. Inoltre, gli agenti hanno trovato un bilancino di precisione e contanti per un totale di 745 euro. L’arresto del 49enne è avvenuto in un contesto di crescente preoccupazione per il traffico di droga nella zona. Nella giornata di mercoledì, l’uomo è stato processato per direttissima, sottolineando la rapidità delle procedure legali in casi di questo tipo.