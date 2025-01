Un uomo di 45 anni arrestato con oltre 300 grammi di sostanze stupefacenti pronte per la vendita.

Un’operazione decisiva dei carabinieri

Martedì 7 gennaio, i carabinieri di San Giuliano Milanese hanno effettuato un blitz che ha portato all’arresto di un uomo di 45 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata dopo le segnalazioni di alcuni residenti, preoccupati per l’andamento sospetto di persone che entravano e uscivano dall’appartamento dell’uomo. Le indagini hanno confermato i sospetti, portando i militari a intervenire con decisione.

Sequestro di sostanze stupefacenti

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto ben 300 grammi di cocaina e 142 grammi di hashish, gran parte dei quali già confezionati in dosi pronte per la vendita. Questo ritrovamento ha messo in luce non solo la quantità di droga presente, ma anche l’organizzazione dietro il traffico. Infatti, nell’appartamento sono stati trovati strumenti utili per il frazionamento delle sostanze, come bilancini di precisione, forbici e coltellini, tutti sequestrati per le indagini.

Il valore della droga sul mercato

Secondo le stime dei carabinieri, la vendita al dettaglio della droga sequestrata avrebbe potuto fruttare un guadagno compreso tra i 15mila e i 20mila euro. Questo dato evidenzia l’importanza dell’operazione, non solo per l’arresto del 45enne marocchino, ma anche per il colpo inferto a una rete di spaccio che potrebbe avere ramificazioni più ampie nella zona. Le autorità continuano a monitorare la situazione, con l’obiettivo di prevenire ulteriori attività illecite e garantire la sicurezza della comunità.