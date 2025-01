La cerimonia di addio a Rosita Missoni celebra la sua vita e il suo genio creativo.

Un funerale ricco di colori e affetto

La Basilica di Sant’Ambrogio a Milano ha ospitato un commovente funerale per Rosita Jelmini Missoni, stilista di fama mondiale, scomparsa il primo gennaio all’età di 94 anni. La cerimonia è stata caratterizzata da un’atmosfera di affetto e celebrazione, con la bara decorata da disegni, patchwork e scritte realizzate dai nipoti, un gesto che ha reso omaggio alla sua vita e alla sua creatività. La scritta “Rosita nonna adorata. La più radiosa mai esistita” ha colpito i presenti, evidenziando il legame speciale che la stilista aveva con la sua famiglia.

Un ultimo saluto tra amici e familiari

Durante la cerimonia, la figlia Angela ha rivelato che le ceneri di Rosita saranno disperse al Sacro Monte di Varese, un luogo significativo per la famiglia. La decisione di decorare la bara con i disegni dei nipoti è stata una scelta toccante, che ha reso il feretro un’opera d’arte collettiva. “Volevo una bara semplice, come una cassa di vino”, ha spiegato Angela, ma l’idea di farla dipingere dai nipoti ha trasformato il momento in un’esperienza unica e personale.

Un’eredità di eleganza e creatività

Rosita Missoni, insieme al marito Ottavio, ha fondato la maison di moda Missoni, diventando un simbolo di stile e innovazione a partire dagli anni ’60. La sua eredità vive non solo nei tessuti e nei colori che hanno caratterizzato le sue creazioni, ma anche nei ricordi affettuosi di chi l’ha conosciuta. Durante l’omelia, monsignor Giulio Dellavite ha paragonato Rosita a una rosa, sottolineando la sua capacità di incantare con i colori e l’eleganza. “Una rosa e così Rosita, riempie lo spazio per la sua eleganza”, ha affermato, celebrando la sua vita e il suo contributo al mondo della moda.

La cerimonia ha visto la partecipazione di molti amici e colleghi, tra cui designer e membri della Camera Nazionale della Moda Italiana, che hanno voluto rendere omaggio a una donna che ha lasciato un segno indelebile nel settore. Tra i ricordi condivisi, quello della nipote Margherita, che l’ha descritta come “severa insegnante”, e della figlia Angela, che ha parlato dell’amore e della dolcezza che ha sempre ricevuto da lei.

Rosita Missoni non sarà dimenticata, e il suo spirito vivrà attraverso le sue creazioni e nei cuori di chi l’ha amata. Milano ha dato l’ultimo saluto a una donna di straordinaria creatività, la cui vita è stata un inno alla bellezza e all’arte.