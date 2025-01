Una cerimonia toccante nella basilica di Sant'Ambrogio per celebrare la vita di Rosita Missoni.

Un ultimo saluto nella basilica di Sant’Ambrogio

La basilica di Sant’Ambrogio ha accolto una folla commossa per l’ultimo saluto a Rosita Missoni, la celebre stilista e simbolo del Made in Italy, scomparsa recentemente. La cerimonia ha visto la partecipazione di amici, familiari e personalità del mondo della moda, tutti uniti per rendere omaggio a una donna che ha lasciato un segno indelebile nel panorama della moda italiana. La bara, realizzata dai nipoti, era semplice ma decorata con affetto, riflettendo la personalità calorosa e creativa di Rosita.

Un tributo da parte delle autorità e dei colleghi

Tra i presenti, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, hanno espresso il loro cordoglio. La cerimonia ha visto anche la partecipazione di figure di spicco del settore, come il presidente della Camera Nazionale della Moda, Carlo Capasa, e l’onorario Mario Boselli. Le corone di fiori inviate dai colleghi, tra cui nomi illustri come Giorgio Armani e Biagiotti, hanno arricchito l’atmosfera di affetto e rispetto. Barbara Mazzali, Assessore al Turismo e Moda-Design di Regione Lombardia, ha sottolineato l’importanza di Rosita come ambasciatrice della creatività italiana nel mondo.

Rosita Missoni: un’icona della moda e della tradizione

Rosita Missoni non è stata solo una stilista, ma una vera e propria pioniera nel trasformare la maglieria in arte. La sua visione ha rivoluzionato il modo di concepire la moda, portando il colore e la creatività al centro della scena. La sua eredità vive non solo attraverso le sue creazioni, ma anche nel modo in cui ha saputo ispirare generazioni di designer e appassionati di moda. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo della moda, ma il suo spirito continuerà a brillare attraverso le sue opere e l’impatto che ha avuto sulla cultura italiana.