Un giovane è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì.

Un pomeriggio drammatico in corso Genova

Martedì 7 gennaio, nel pomeriggio, Milano è stata teatro di un grave incidente stradale che ha coinvolto un pedone di 27 anni. L’episodio si è verificato in corso Genova, poco prima delle 17.30, quando l’uomo è stato investito da un veicolo. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto all’altezza del civico 15, non lontano dall’intersezione con via Ariberto. La dinamica esatta è ancora oggetto di indagine da parte della polizia locale, che sta cercando di chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

Intervento tempestivo dei soccorritori

Immediatamente dopo l’incidente, la centrale operativa del 118 è stata allertata e ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. I soccorritori hanno trovato il giovane a terra, sbalzato sul pavé, con condizioni che apparivano subito gravi. Dopo un primo intervento di stabilizzazione, il 27enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove attualmente è ricoverato. Le sue condizioni sono delicate e i medici stanno monitorando attentamente la situazione.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Le autorità competenti stanno conducendo accertamenti approfonditi per comprendere le cause dell’incidente. Testimoni oculari sono stati interrogati per raccogliere informazioni utili e ricostruire la sequenza degli eventi. Questo incidente solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza stradale a Milano, dove episodi simili si sono verificati in passato, richiamando l’attenzione sulla necessità di misure più efficaci per proteggere i pedoni. La comunità è in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del giovane e sulle conclusioni delle indagini.