Un vasto incendio ha colpito un palazzo in via Monti, causando l'evacuazione dei residenti.

Un pomeriggio di paura a Corsico

Oggi, martedì 7 gennaio, un incendio di vaste proporzioni ha colpito un condominio situato in via Monti, al civico 38, a Corsico. Le fiamme, che hanno iniziato a divampare intorno alle 18, hanno rapidamente avvolto il tetto dell’edificio, costringendo le autorità a intervenire con urgenza. I vigili del fuoco del Comando di Milano sono stati prontamente allertati e sono giunti sul posto con quattro mezzi e un’autoscala, per domare il rogo e garantire la sicurezza dei residenti.

Evacuazione e intervento delle autorità

La situazione ha richiesto l’evacuazione immediata di tutti gli abitanti del condominio. La Protezione civile di Corsico è intervenuta per fornire supporto e assistenza ai residenti, mentre sul posto erano presenti anche agenti della polizia locale e carabinieri, impegnati a mettere in sicurezza l’area. Il Comune ha comunicato che un’ambulanza è stata inviata dalla centrale operativa del 118 a scopo precauzionale, anche se, fortunatamente, non si registrano feriti tra i residenti.

Le cause dell’incendio e gli aggiornamenti

Le cause che hanno portato all’incendio sono ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni, il rogo ha distrutto il sottotetto dell’edificio, ma le autorità stanno continuando a indagare per comprendere meglio la dinamica dell’accaduto. Il sindaco di Corsico, Stefano Ventura, insieme agli assessori, si è recato sul posto per monitorare la situazione e fornire aggiornamenti alla cittadinanza. I vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento, stanno lavorando senza sosta per riportare la situazione sotto controllo.