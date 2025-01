Due incendi in poche ore nel milanese: i vigili del fuoco intervengono tempestivamente.

Incendi a Rho: il rogo che ha colpito una casa

Nel pomeriggio di martedì 7 gennaio, un incendio ha devastato il tetto di un’abitazione in via Ponchielli a Rho, un comune situato nell’hinterland nord-ovest di Milano. L’allerta è scattata poco prima delle 15, quando le prime segnalazioni hanno raggiunto la centrale operativa di via Messina. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno mobilitato sei mezzi per fronteggiare l’emergenza.

Le fiamme, visibili da lontano, hanno sollevato una densa colonna di fumo nero, allarmando i residenti della zona. Fortunatamente, non si sono registrati feriti o intossicati, ma i danni alla struttura sono stati ingenti. Secondo le prime ricostruzioni, la causa dell’incendio sarebbe da attribuire a un malfunzionamento della canna fumaria, un problema che può facilmente sfuggire ai controlli ordinari ma che può avere conseguenze devastanti.

Intervento dei vigili del fuoco e chiusura delle strade

Per garantire la sicurezza durante le operazioni di spegnimento, la polizia locale ha chiuso alcune strade attorno all’area interessata. I vigili del fuoco hanno lavorato instancabilmente fino alle 16.30 per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. La prontezza degli interventi ha evitato che la situazione potesse degenerare ulteriormente, proteggendo anche le abitazioni vicine.

Un secondo incendio a Mediglia: un’azienda agricola in fiamme

Non è stato l’unico episodio di incendi nel milanese quel giorno. Sempre nel pomeriggio, un altro rogo ha interessato il tetto di un’azienda agricola in via Cascina Maiocca a Mediglia, situata nell’hinterland sud-est di Milano. Anche in questo caso, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, riuscendo a domare le fiamme prima che potessero causare danni irreparabili. La rapidità degli interventi ha permesso di evitare feriti e di limitare i danni strutturali.

Questi eventi mettono in luce l’importanza di una corretta manutenzione degli impianti e delle strutture, in particolare per quanto riguarda le canne fumarie, che possono rappresentare un rischio significativo se non controllate regolarmente. La sicurezza deve sempre essere una priorità, e la tempestività degli interventi dei vigili del fuoco è fondamentale per proteggere vite e beni.