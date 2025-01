Martedì 7 gennaio, un incendio devasta un palazzo a Corsico, ma fortunatamente senza feriti gravi.

Un pomeriggio di paura a Corsico

Martedì 7 gennaio, intorno alle 18, un incendio ha colpito un palazzo di tre piani al civico 38 di via Vincenzo Monti a Corsico, un comune dell’hinterland milanese. Le fiamme, alte fino a tre metri, hanno avvolto rapidamente la struttura, causando il collasso del tetto. I condomini, fortunatamente, sono riusciti a evacuare in tempo, evitando conseguenze tragiche.

Intervento dei vigili del fuoco

Immediatamente dopo l’allerta, sei mezzi dei vigili del fuoco sono accorsi sul luogo dell’incendio. La situazione è stata gestita con grande professionalità, e intorno alle 19, i pompieri hanno comunicato che il rogo era sotto controllo. Due persone, tuttavia, hanno dovuto ricevere assistenza medica per aver respirato fumi tossici, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto erano presenti anche il sindaco Stefano Ventura e diversi assessori, insieme al personale della protezione civile e alla polizia locale, che ha chiuso alcune strade per facilitare le operazioni di soccorso.

Un pomeriggio di incendi a Milano

Quello di Corsico non è stato un caso isolato. Nella stessa giornata, si sono registrati altri due incendi nell’area milanese. Poco prima, un rogo ha devastato il tetto di una palazzina in via Ponchielli a Rho, e successivamente un incendio ha interessato un’azienda agricola in via Cascina Maiocca a Mediglia. Anche un principio d’incendio su un tram in via Mac Mahon ha richiesto l’intervento tempestivo del conducente, che ha utilizzato un estintore per evitare danni maggiori. Questi eventi mettono in luce la necessità di una continua vigilanza e preparazione da parte dei servizi di emergenza.