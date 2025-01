Un caso di esercizio abusivo della professione medica scuote la comunità locale.

Un inganno che ha sorpreso tutti

Negli ultimi giorni, la comunità di Vizzolo Predabissi è stata scossa da un episodio che ha dell’incredibile. Luca Nascimbene, un uomo che si è presentato come medico di base, è stato sospeso dopo meno di 24 ore di attività. La sua breve carriera medica è stata interrotta dai Nas dei carabinieri, che hanno accertato la mancanza di requisiti necessari per esercitare la professione. Questo evento ha sollevato interrogativi e preoccupazioni tra i cittadini, che si chiedono come sia stato possibile che un individuo senza le necessarie credenziali potesse operare in un settore così delicato.

Chi è Luca Nascimbene?

La figura di Nascimbene è avvolta nel mistero. Sui social media, non ci sono tracce della sua presunta carriera medica: nessuna foto in camice bianco, nessun riferimento ai suoi studi in medicina. Al contrario, il suo profilo è costellato di immagini che lo ritraggono in contesti militari e politici. In passato, ha anche tentato di candidarsi a sindaco, presentandosi come giornalista e scrittore. Tuttavia, non risulta iscritto né all’ordine dei medici né a quello dei giornalisti, il che solleva ulteriori dubbi sulla sua reale identità professionale.

Le reazioni della comunità e delle autorità

La sindaca di Vizzolo Predabissi, Luisa Salvatori, ha espresso la sua preoccupazione riguardo a questo episodio. In una nota ufficiale, ha dichiarato che il Comune si considera parte lesa nella vicenda e ha avviato misure per ritirare le ricette emesse da Nascimbene. La sindaca ha sottolineato l’importanza di garantire un’assistenza sanitaria adeguata ai cittadini e ha ribadito che errori come questo non possono essere tollerati. Le autorità locali stanno collaborando con i carabinieri per fare chiarezza sulla situazione e per garantire che simili episodi non si ripetano in futuro.