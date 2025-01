L'arresto di un ingegnere iraniano in Italia solleva interrogativi sulle relazioni internazionali.

Il contesto dell’arresto

Il 16 dicembre scorso, l’ingegnere iraniano Mohammad Abedini Najafabadi è stato arrestato all’aeroporto di Malpensa su richiesta delle autorità statunitensi. Questo evento ha suscitato un’ondata di reazioni sia in Italia che in Iran, evidenziando le tensioni esistenti tra i due paesi e le implicazioni delle politiche americane nei confronti dell’Iran. La procura generale di Milano ha espresso un parere negativo riguardo alla richiesta di domiciliari presentata dalla difesa di Abedini, confermando la sua intenzione di mantenere il fermo dell’ingegnere.

Le reazioni dell’Iran

In risposta all’arresto, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esail Baghaei, ha dichiarato che non esiste alcun collegamento tra l’arresto di Abedini e quello della giornalista italiana Cecilia Sala, attualmente detenuta nel carcere di Evin. Questa affermazione è stata fatta per cercare di ridurre le speculazioni e le tensioni che circondano i due casi. Baghaei ha inoltre sottolineato che un numero crescente di cittadini iraniani è perseguitato e estradato su richiesta degli Stati Uniti, definendo tali azioni come una forma di presa di ostaggi.

Le accuse e le implicazioni legali

Le accuse mosse contro Abedini riguardano presunti tentativi di aggirare le sanzioni unilaterali imposte dagli Stati Uniti. Tuttavia, il governo iraniano ha respinto queste accuse come infondati, chiedendo ai paesi di non permettere che le loro relazioni bilaterali con l’Iran siano influenzate da richieste illegali di terzi. Questo episodio non solo mette in luce le difficoltà legali che Abedini potrebbe affrontare, ma solleva anche interrogativi sulle future relazioni diplomatiche tra Iran e Italia, e più in generale tra Iran e Occidente.