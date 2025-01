Una studentessa belga denuncia molestie subite con amici durante i festeggiamenti

Il racconto della giovane turista

Una studentessa di Liegi ha riportato un’esperienza traumatica avvenuta durante i festeggiamenti di Capodanno a Milano. In compagnia di cinque amici, la giovane ha raccontato di essere stata aggredita fisicamente e sessualmente in Piazza Duomo, un luogo affollato e centrale della città. Secondo la sua testimonianza, i fatti si sarebbero verificati circa venti minuti dopo la mezzanotte, mentre il gruppo cercava indicazioni per tornare al proprio hotel.

La reazione delle autorità

La Procura di Milano, guidata dal Quinto Dipartimento e coordinata da Letizia Mannella, ha aperto un fascicolo per indagare sulle presunte violenze. Al momento, non ci sono indagati, ma le autorità stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza per cercare di ricostruire la dinamica degli eventi. La giovane ha espresso l’intenzione di presentare una denuncia alle autorità belghe, sottolineando che, a causa della folla, gli agenti di polizia non si sarebbero accorti delle molestie in corso.

Le indagini in corso

La Squadra Mobile è stata incaricata di condurre accertamenti approfonditi. Le immagini delle telecamere potrebbero rivelarsi fondamentali per identificare i responsabili e confermare la versione della giovane. Se le indagini dovessero confermare quanto denunciato, i reati contestabili potrebbero includere la violenza sessuale di gruppo, un reato perseguibile d’ufficio. Fonti da Liegi indicano che la denuncia formale delle vittime sarà presentata a breve, integrando così le informazioni a disposizione degli inquirenti milanesi.

La gestione della sicurezza durante i festeggiamenti

Il questore Bruno Megale ha commentato la gestione della sicurezza durante i festeggiamenti di Capodanno, evidenziando la complessità dell’operazione. Con oltre 800 uomini impiegati per garantire la sicurezza in una piazza affollata da circa 25mila persone, in gran parte turisti, la polizia ha cercato di mantenere l’ordine. Nonostante l’incidente, il questore ha espresso soddisfazione per le misure preventive adottate e per la gestione della situazione.