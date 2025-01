Un ciclone atlantico porta maltempo e temperature rigide a Milano e Lombardia.

Un inizio settimana all’insegna del maltempo

Milano si prepara a una settimana caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse. Lunedì, l’Epifania, sarà contrassegnata da cieli grigi e piogge intermittenti, con temperature che si manterranno su valori minimi. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, il maltempo non si limiterà a un solo giorno, ma si protrarrà per tutta la settimana, con un’alternanza di sole e nuvole, accompagnata da occasionali rovesci.

Il ciclone atlantico e le sue conseguenze

Il maltempo è causato da un profondo ciclone atlantico che, con un minimo di 968 Hpa, ha raggiunto il mare del Nord. Carlo Migliore di 3Bmeteo spiega che il fronte perturbato si sta addossando all’arco alpino, portando con sé precipitazioni che, sebbene non siano particolarmente significative al momento, potrebbero intensificarsi nelle prossime ore. In Liguria, si segnalano già accumuli di pioggia fino a 30 mm, mentre in Piemonte e Lombardia si registrano piogge sparse e deboli nevicate sulle Alpi a quote superiori ai 1000 metri.

Previsioni per i prossimi giorni

Le correnti fredde in arrivo dal Golfo del Leone porteranno a un’intensificazione dei fenomeni meteorologici, soprattutto al Nord Italia. A Milano, la pioggia si intensificherà nella notte tra lunedì e martedì, continuando fino all’alba del 7 gennaio. Ulteriori piovaschi sono previsti anche per mercoledì e giovedì, rendendo la settimana particolarmente umida e fredda. Tuttavia, le previsioni per il fine settimana sembrano promettere un miglioramento, con un ritorno del sole e temperature più miti.