La procura di Milano avvia un'inchiesta dopo le denunce di molestie sessuali.

La denuncia di una studentessa di Liegi

Martedì 7 gennaio, la procura di Milano ha annunciato l’apertura di un’inchiesta riguardante presunti abusi e molestie sessuali subiti da una studentessa di Liegi. La giovane, in un’intervista rilasciata a un quotidiano online belga, ha raccontato un’esperienza traumatica avvenuta durante una serata in piazza, in prossimità della Galleria Vittorio Emanuele. La procura, al momento, non ha indagati, ma sta raccogliendo informazioni basate sulle notizie diffuse dai media.

Le indagini in corso

Il caso è stato affidato alla procuratrice aggiunta Letizia Mannella, che coordinerà le operazioni di indagine. Gli agenti della Squadra mobile hanno già iniziato a scaricare e analizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, esaminando ogni fotogramma per cercare riscontri al racconto della studentessa. Inoltre, i poliziotti stanno cercando di contattare altri membri del gruppo presente durante l’incidente per raccogliere ulteriori testimonianze.

Il racconto della studentessa

La studentessa ha descritto un momento di panico, in cui lei e i suoi amici sono stati circondati da un gruppo di circa trenta o quaranta persone. Secondo la sua testimonianza, sono stati toccati sotto i vestiti, ma non spogliati, e si sono sentiti completamente impotenti. Solo grazie all’intervento di un uomo, che stava cercando di liberare anche sua moglie da una situazione simile, sono riusciti a fuggire. Usciti dalla Galleria, hanno incrociato una poliziotta a cui hanno raccontato l’accaduto, chiedendo assistenza.

Supporto psicologico e reazioni

La giovane ha anche rivelato di aver richiesto supporto psicologico presso l’università di Liegi, evidenziando l’importanza di affrontare le conseguenze emotive di un’esperienza così traumatica. Questo episodio ha sollevato un dibattito sulla sicurezza nelle città e sulla necessità di garantire protezione e supporto alle vittime di molestie. La comunità locale e le autorità sono chiamate a riflettere su come migliorare la sicurezza pubblica e prevenire simili incidenti in futuro.