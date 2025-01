Un rogo divampato nella notte ha messo in pericolo la vita di una donna anziana.

Un incendio che ha sconvolto la tranquillità notturna

La notte tra domenica e lunedì 6 gennaio ha portato con sé un evento drammatico a Senago, un comune situato nell’hinterland nord di Milano. Un appartamento al terzo e ultimo piano di una palazzina in via Carlo Levi è stato avvolto dalle fiamme, creando panico tra i residenti e richiedendo l’intervento immediato dei vigili del fuoco e dei carabinieri. L’incendio è scoppiato poco prima della mezzanotte, lasciando una scia di distruzione e paura.

Le conseguenze per la proprietaria

La proprietaria dell’appartamento, una donna di 78 anni, è stata colpita dall’intossicazione causata dal fumo e dalle fiamme. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei vicini, è stata salvata e trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni, sebbene preoccupanti, sono state gestite con prontezza dai soccorritori, che hanno fatto il possibile per garantire la sua sicurezza.

Le indagini sull’origine del rogo

Le cause dell’incendio sono attualmente oggetto di indagine da parte dei carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo potrebbe essere divampato dalla cucina, per poi estendersi rapidamente a tutto l’appartamento. I vigili del fuoco, intervenuti con diversi mezzi, hanno lavorato instancabilmente fino alle due del mattino per spegnere i focolai e mettere in sicurezza l’area circostante. I danni all’abitazione sono stati ingenti, e la comunità locale è scossa da questo tragico evento.