Due giovani arrestate per furto aggravato durante i saldi di gennaio a Milano.

Un pomeriggio di furti a Milano

Il pomeriggio di domenica 5 gennaio ha visto un episodio di furto aggravato in viale Umbria, Milano, dove due giovani donne, di 21 e 19 anni, sono state arrestate dopo aver tentato di rubare diversi capi di abbigliamento all’interno di un negozio Ovs. Questo evento non è isolato, ma rappresenta un trend preoccupante che si intensifica durante i periodi di saldi, quando la frenesia degli acquisti può trasformarsi in atti illeciti.

La dinamica del furto

Intorno alle 18.25, gli addetti alla sorveglianza hanno notato un comportamento sospetto da parte delle due ragazze, che stavano inserendo vestiti in una borsa rivestita di fogli di alluminio, una tecnica spesso utilizzata per eludere i sistemi di allerta. L’intervento tempestivo della polizia ha portato all’arresto delle giovani, che ora devono affrontare accuse di furto aggravato. La merce, del valore di circa 360 euro, è stata recuperata e restituita al negozio, ma l’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nei punti vendita durante i saldi.

Un fenomeno in crescita

Non è solo il furto delle due ragazze a destare preoccupazione. Nella stessa notte, un uomo di 37 anni, di origine marocchina, è stato arrestato per tentato furto aggravato mentre si trovava all’interno di un’auto parcheggiata in viale Monteceneri. Questi eventi mettono in luce un aumento dei reati predatori in città, specialmente nei periodi di promozioni e saldi, quando i negozi sono affollati e la vigilanza può risultare più difficile. Le forze dell’ordine sono costantemente impegnate a monitorare la situazione e a garantire la sicurezza dei cittadini e dei commercianti.