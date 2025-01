Due colpi in pochi minuti nel cuore di Milano, arrestato un uomo di 37 anni.

Un pomeriggio di paura in piazza Duomo

Il pomeriggio di domenica 5 gennaio ha visto piazza Duomo a Milano trasformarsi in un teatro di furti e tentate rapine. La scena si è svolta in pieno centro, dove un uomo di 37 anni, di nazionalità francese, è stato arrestato dalla polizia dopo aver messo a segno un colpo e tentato un altro. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e i turisti, evidenziando la necessità di una maggiore sicurezza nelle aree affollate della città.

Il primo colpo: furto di una borsetta

Il primo furto è avvenuto intorno alle 21.30, quando una donna di origine cinese è stata avvicinata dal malvivente che, insieme a un complice, le ha strappato la borsetta. All’interno della borsa c’erano il portafogli e altri effetti personali. La donna, accortasi del furto, ha iniziato a rincorrere l’uomo, attirando l’attenzione di una volante della polizia di passaggio. Gli agenti, prontamente intervenuti, sono riusciti a bloccare il 37enne, mentre il complice è riuscito a fuggire.

Tentata rapina a un turista

Nonostante l’arresto, la serata non è finita qui. Poco dopo il primo intervento, un tassista ha segnalato alla polizia un’altra situazione di emergenza. Un turista messicano di 49 anni, mentre stava per salire su un taxi, è stato avvicinato da due uomini che hanno tentato di strappargli un orologio Richard Mille dal valore di 400mila euro. Fortunatamente, il turista ha reagito con prontezza, riuscendo a difendere il suo prezioso orologio e a mettere in fuga i malviventi. La polizia ha poi accertato che uno dei due autori della tentata rapina era proprio il 37enne arrestato per il furto della borsetta.

La risposta delle autorità

Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza in una delle piazze più iconiche di Milano. Le autorità locali stanno valutando l’implementazione di misure di sicurezza più rigorose per proteggere cittadini e turisti. La presenza di agenti di polizia nelle aree più affollate potrebbe essere aumentata, e si stanno considerando anche iniziative di sensibilizzazione per educare il pubblico a comportamenti di prevenzione contro furti e rapine.