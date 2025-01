Aggressione a Lainate: un giovane accoltellato in strada

Indagini in corso dopo l'accoltellamento di un giovane in via Garbagnate.

Il fatto di cronaca

Nella serata di domenica 5 gennaio, un episodio di violenza ha scosso la tranquillità di Lainate, un comune situato nell’hinterland nord-ovest di Milano. Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato in via Garbagnate, un’area che, fino a quel momento, era considerata relativamente sicura. L’incidente è avvenuto poco prima delle 23.30, quando il giovane è stato raggiunto da un fendente alla gamba sinistra, lasciando la comunità in stato di shock.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’aggressione, sono stati allertati i servizi di emergenza. Il 118 è intervenuto prontamente, trasportando il giovane al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni: il ragazzo è rimasto sempre cosciente e vigile durante il trasporto. Tuttavia, l’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nella zona e sulla motivazione dietro l’aggressione.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri della compagnia di Rho, sono attualmente impegnate in un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento, non sono noti i motivi dell’aggressione, e il giovane ha riferito di essere stato attaccato da un uomo sconosciuto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire i fatti e identificare il responsabile. La comunità di Lainate attende con ansia sviluppi su questo caso che ha colpito profondamente i residenti.